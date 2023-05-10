برلماني يتساءل عن قدرة "القطار الكهربائي" على تغطية تكاليفه.. وزير النقل يُجيب

قدم هشام هلال، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بشأن إعداد التقرير الوافي حول الإتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية، وأيضا الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للانفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل القطار الكهربائي السريع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين - مطروح)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023.

وقال “هلال” إنه رغم التحديات التي تواجه كافة القطاعات إلا أن وزارة النقل بقيادة كامل الوزير تعد أكثر الوزارات التي نرى ثمار مجهوداتها على أرض الواقع.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة:" هل المشروع المعروض قادر على تحمل تكاليفه وسداد القرض المتعلق به دون تحميل الموازنة العامة أعبائه؟"، ليرد الفريق كامل الوزير: "ايوة يا فاندم".

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري.