رئيس جامعة أسيوط يستقبل أعضاء فريق القافلة الطبية الدولية لعلاج التشوهات الخلقية بالوجه

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أعضاء الفريق الطبي المشارك من مختلف الدول العربية والأجنبية في أعمال القافلة الطبية الدولية لتجميل الأنف والقصور البلعومي وإصلاح الكلام للأطفال، والتي ينظمها قسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة أسيوط الممتدة أعمالها حتى 16 من مايو الجاري.

وذلك في مستهل زيارتهم للجامعة قبيل البدء في فعاليات يومها الأول، والمخصص لفحص نحو 50 طفلاً بمستشفى الأطفال الجامعي.

وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الأمير، مدير مستشفى الأطفال، والدكتور محمد الشاذلي رئيس قسم التجميل والحروق بكلية الطب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على تسخير الإمكانيات اللازمة لتأدية القافلة مهامها على أكمل وجه، والاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة في مختلف التخصصات من أجل فحص وعلاج وإجراء العمليات الجراحية للأطفال المصابين، موضحًا أن القافلة يشارك فيها نحو 20 متطوعًا من مختلف دول العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وإيطاليا والمكسيك ومالاوي وكندا وأستراليا والأكوادور، وعلى رأسهم من فريق الجراحين (أندرو ويكسلر) من جامعة كاليفورنيا، و(جيجيت إنشيونج) من جامعة فرجينيا، ومن فريق التخدير (روبرتو جروسيتي)، و(ستايسى سوينكل ) من جامعة تورينو، وفريق التخاطب (ليانا يي) من جامعة أريزونا.

وفي سياق متصل، صرّح الدكتور محمد الشاذلي، أن أعمال القافلة تشهد كذلك مشاركة نحو 60 متطوعًا من الفريق الطبي المصري المشارك في هذا الحدث في مختلف التخصصات الطبية من الجراحين، تخدير، أطفال، أخصائيين أسنان وتقويم، ممرضين وممرضات عمليات وبعد العمليات، إخصائيين تخاطب ونفسيين واجتماعيين، إخصائيين تصوير وإحصاء طبي.

وأضاف، أن اليوم الأول للقافلة يشهد تقديم الفحص الطبي لنحو 50 طفلاً فوق سن 4 سنوات ممن يعانون من شق سقف الحلق، على أن تتم العمليات الجراحية للقصور البلعومي وإصلاح الكلام في الفترة من الجمعة الموافق 12 وحتى الثلاثاء 16 من مايو الجاري، كما ستتم المتابعة الطبية الدورية للأطفال داخل المستشفى الجامعي بعد إجراء العمليات مباشرةً وبعد الأسبوع الأول، فضلاً عن متابعة الحالات بعد انقضاء 6 شهور ثم 12 شهرا من إجراء العمليات.