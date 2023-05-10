الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يستقبل أعضاء فريق القافلة الطبية الدولية لعلاج التشوهات الخلقية بالوجه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أعضاء الفريق الطبي المشارك من مختلف الدول العربية والأجنبية في أعمال القافلة الطبية الدولية لتجميل الأنف والقصور البلعومي وإصلاح الكلام للأطفال، والتي ينظمها قسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة أسيوط الممتدة أعمالها حتى 16 من مايو الجاري.

IMG-20230510-WA0030

وذلك في مستهل زيارتهم للجامعة قبيل البدء في فعاليات يومها الأول، والمخصص لفحص نحو 50 طفلاً بمستشفى الأطفال الجامعي.

وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الأمير، مدير مستشفى الأطفال، والدكتور محمد الشاذلي رئيس قسم التجميل والحروق بكلية الطب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على تسخير الإمكانيات اللازمة لتأدية القافلة مهامها على أكمل وجه، والاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة في مختلف التخصصات من أجل فحص وعلاج وإجراء العمليات الجراحية للأطفال المصابين، موضحًا أن القافلة يشارك فيها نحو 20 متطوعًا من مختلف دول العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وإيطاليا والمكسيك ومالاوي وكندا وأستراليا والأكوادور، وعلى رأسهم من فريق الجراحين (أندرو ويكسلر) من جامعة كاليفورنيا، و(جيجيت إنشيونج) من جامعة فرجينيا، ومن فريق التخدير (روبرتو جروسيتي)، و(ستايسى سوينكل ) من جامعة تورينو، وفريق التخاطب (ليانا يي) من جامعة أريزونا.

IMG-20230510-WA0034

وفي سياق متصل، صرّح الدكتور محمد الشاذلي، أن أعمال القافلة تشهد كذلك مشاركة نحو 60 متطوعًا من الفريق الطبي المصري المشارك في هذا الحدث في مختلف التخصصات الطبية من الجراحين، تخدير، أطفال، أخصائيين أسنان وتقويم، ممرضين وممرضات عمليات وبعد العمليات، إخصائيين تخاطب ونفسيين واجتماعيين، إخصائيين تصوير وإحصاء طبي.

IMG-20230510-WA0035

وأضاف، أن اليوم الأول للقافلة يشهد تقديم الفحص الطبي لنحو 50 طفلاً فوق سن 4 سنوات ممن يعانون من شق سقف الحلق، على أن تتم العمليات الجراحية للقصور البلعومي وإصلاح الكلام في الفترة من الجمعة الموافق 12 وحتى الثلاثاء 16 من مايو الجاري، كما ستتم المتابعة الطبية الدورية للأطفال داخل المستشفى الجامعي بعد إجراء العمليات مباشرةً وبعد الأسبوع الأول، فضلاً عن متابعة الحالات بعد انقضاء 6 شهور ثم 12 شهرا من إجراء العمليات.

IMG-20230510-WA0043
IMG-20230510-WA0042
IMG-20230510-WA0041
IMG-20230510-WA0040
IMG-20230510-WA0039
IMG-20230510-WA0038
IMG-20230510-WA0036
IMG-20230510-WA0037
أسيوط الجامعية احمد المنشاوي أعضاء الفريق الطبى أعمال القافلة الطبية الدكتور أحمد المنشاوى الدول العربية والأجنبية العمليات الجراحية الكوادر المتميزة القافلة الطبية المدير التنفيذى الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

"شهّرت بأطفالها".. استمرار حبس البلوجر هبة السيد

حريق محدود في مزرعة قمح ونخيل بالوادي الجديد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

بعد إطلاقه صواريخ.. لماذا تأخر الجهاد الإسلامى فى الرد على الاغتيالات؟

جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء لغزة