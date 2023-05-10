الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جومانا مراد تكشف تفاصيل عملها مع محمد رمضان يونيو المقبل

جومانا
جومانا

عبّرت الفنانة السورية جومانا مراد عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل “عملة نادرة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وعن تواجدها في موسم عيد الفطر قالت جومانا:"سعيدة بردود الأفعال على العملين اللذين عرضا خلال الموسم السينمائي لعيد الفطر وأولهما فيلم "يوم 13" مع عدد كبير من النجوم، إضافة إلى فيلم "رمسيس باريس" مع هيفاء وهبي، حيث أظهر كضيفة شرف بشخصيتي الحقيقية ضمن أحداث العمل":"سأقوم بتصوير مشاهدي في عمل جديد مع الفنان محمد رمضان سيكون مفاجأة منتصف يونيو المقبل".

وعن تعاونها مع الفنان احمد عيد في مسلسل “عملة نادرة” قالت:"شعرت بحالة سعادة وحب كبيرة خلال المشاهد اللي جمعتني بيه، وكان بينا كيميا كبيرة، واعتقد ان الجمهور رأها وتحدث عنها كثيرًا، وهذا اثبتلنا نجاحنا، فأحمد عيد أثبت جدارته بشكل كبير خلال كل مشهد قدمه في العمل واستطاع ان يقدم الاداء الذي يوصف بأنه السهل الممتنع في مسلسل عملة نادرة، ومبسوطة له وبباركله دائمًا على النجاح الكبير اللي حققه، فهو شخص محترم ومن يعلمه عن قرب يحبه اكثر، واتمنى ان نعيد التجربة سويًا اكثر من مرة خلال الفترة المقبلة ". 

وشاركت جومانا مراد في "علمة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، محمد فهيم، فريدة سيف النصر، والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخرج محمد العدل، وإنتاج العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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