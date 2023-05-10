محافظ دمياط تشارك في المؤتمر الإقليمي "التعلم مدى الحياة"

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالمؤتمر الإقليمي الأول "التعلم مدى الحياة من أجل حلول مستدامة في مدن التعلم العربية" الذي يقيمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بالتعاون مع المكتب العربي للتربية لدول الخليج بمدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية خلال يومي ١٠ و١١ مايو الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي مدن التعلم على مستوى العالم.

وألقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كلمة خلال الجلسات المنعقدة في إطار هذا المؤتمر، استهلتها بتقديم الشكر إلى معهد اليونسكو والمملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لإقامة الملتقى الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم التعلم الشامل مدى الحياة بالمدن العربية وأيضًا تعزيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكدت المحافظ، أهمية إعلان ينبع الصناعية لإنشاء شبكة إقليمية لمدن التعلم العربية، والذي يأتي تماشيًا مع المنهجية الرئيسية لوضع أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة للمدن في المنطقة العربية تتوافق مع عدد من الاعتبارات وتعزز آليات استمرارية شبكة مدن التعلم وإنشاء مساحات تعلم مجتمعية وتوثيق وتقييم التجارب الناجحة،وأيضًا العمل من أجل مواجهة التحديات وتشجيع المدن الأخرى في المنطقة على الانضمام إلى شبكة اليونسكو الدولية لمدن التعلم.

وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة منال عوض، عن تطلعها إلى بذل المزيد من الجهود للترويج لمفهوم التعلم مدى الحياة بالمدن العربية وكذلك تطوير الاستراتيجيات الرامية نحو تحسين ممارسة التعلم من خلال تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق التعاون بين جميع الجهات والتواصل بين مدن التعلم، إلى جانب تبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تشارك الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في فعاليات مؤتمر التعلم مدى الحياة المقام فعالياته في مدينة ينبع ضمن مؤتمر العلمي التعلم مدى الحياة.