الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: مصر تسعى جاهدة لتهدئة الأوضاع الفلسطينية

الأوضاع الفلسطينية
الأوضاع الفلسطينية

قال رضوان قاسم، باحث في الشؤون الدولية، إن الحكومة الإسرائيلية معتادة على اختراق الهدنات للتعدي على المقدسات في فلسطين المحتلة دون وجه حق.

المقدسات الفلسطينية 

وأكد قاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تحسب حساب لجميع الجهود الدولية التي تسعى إلى وقف اغتيالات الاحتلال للجانب الفلسطيني.

وأضاف في حديثه، أن مصر تسعى جاهدة إلى أن تكون التهدئة في فلسطين سيدة الموقف، ولكن هذه الجهود يتم اختراقها من جانب إسرائيل الذي يرغب في التصعيد المستمر. 

إدانة المنظمات الدولية 

وتابع: "لا أرى أن هناك فعالية للقرارات التي تتخذها المنظمات الدولية، حيث هناك إدانة شبه دولية من قبلها بما تفعله إسرائيل في فلسطين".

واستطرد: "كيان الاحتلال محمي بالكامل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يتم اختراق كافة القرارات الدولية التي تدين الفعل الإسرائيلي".

وأردف: "مصر ذات ثقل سياسي ودبلوماسي كبير على الصعيد الدولي والإقليمي، ولهذا  سيكون لها دور فعال في الضغط على الجانب الإسرائيلي بالجامعة العربية لوقف الأفعال الإسرائيلية في فلسطين".

باحث في الشؤون الدولية فلسطين المحتلة القاهرة الإخبارية الحرب الفلسطينية رضوان قاسم

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