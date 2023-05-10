الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر تعزي تونس في ضحايا حادث جزيرة جربة

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لجمهورية تونس الشقيقة في ضحايا الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة، أمس، بالقرب من معبد الغريبة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.  

وتقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد على تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب تونس الشقيقة، مثنياً على بسالة القوات التونسية في التعامل مع الحادث.

ووقع حادث لإطلاق النار قرب معبد الغريبة بجزيرة جربة، أسفر عن مقتل اثنين، أحدهما يحنل الجنسية الفرنسية. 

مصر تونس مصر تعزي جزيبة جربة فرنسى

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