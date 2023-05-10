الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة" تعلن استمرار عمل لجان التفتيش المالي بالأندية والاتحادات

د.أشرف صبحي
د.أشرف صبحي

تواصل لجان التفتيش المشكلة من المختصين والخبراء ممن يحملون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات أعمالها الرقابية والتفتيشيّة على العديد من الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات والتى بدأت أعمالها في أندية الأهلى والزمالك.

ولم تواجه اللجنة بعد مرور عدة أيام على عملها بقطبي الكرة أي عقبات تتعلق بتقديم المستندات والأوراق والملفات والدفاتر اللازمة لاستكمال عمل تلك اللجان؛ تمهيدًا لبدء مرحلة المراجعة للتقارير المالية النهائية متضمنة أعمال الفحص المالى والإدارى لكل هيئة على حدة.

وشدد وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي على تلك اللجان استمرار عملها بدقة متناهية ودقيقة لجميع أعمالها وفحصها للمُستندات والدفاتر، فضلاً عن تكثيف عمل تلك اللجان حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع، بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية في الدولة فى اقرب وقت ممكن.

الرقابية في الدولة الرقابية في الدولة فى اقرب وقت وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي أشرف صبحي

الأكثر قراءة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

مصر تدعو لوقف عاجل لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

بعد إطلاقه صواريخ.. لماذا تأخر الجهاد الإسلامى فى الرد على الاغتيالات؟

جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء لغزة