الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد ضوابط خطة عمل المدرسة المنتجة (مستند)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لحميع المديريات التعليمية، بشأن ضوابط خطة عمل المدرسة المنتجة.

وجاء نص الخطاب الصادر: "تنفيذا لما ورد في الخطة السنوية وخطة النشاط الصيفي للمدرسة المنتجة والمعتمدة من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للعام الدراسي ۲۰۲۲ – ٢۰۲۳، وحرصا على حماية موارد الوزارة وحقوق المشاركين في أنشطة ومشروعات المدرسة المنتجة بكافة أنواعها (إنتاجية – خدمية - تسويقية - برمجية) على كافة المستويات الإدارية (وزارة - مديرية - إدارة – مدرسة) في الحصول على مستحقاتهم المالية من أرباح أنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة وفق أسس وقواعد وتوزيع وصرف الأرباح بمشروعات الوحدة المنتجة، واستخدام الملاعب والمعتمدة من وزير التربية والتعليم في ٢٠١٨/١٠/١٠، وما ورد أيضا بالكتاب الدوري رقم (15) بتاريخ ۲۰۲۱/۷/۱۷.

كما وجهت المديريات باتخاذ ما يلزم بشأن:

١- قيام مديري ومسئولي الوحدة المنتجة بالمديريات والإدارات التعليمية بمراجعة دراسات الجدوى فنيا وإداريا، ومتابعة توريد نسبة (٢٠%) الخاصة بأرباح مشروعات الوحدة المنتجة على الحساب الموحد للوحدة المنتجة لكل مدرسة بالإدارة التعليمية بحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل عام، على أن يستثنى هذا العام فقط إلى 15 مايو. 
٢- قيام المشرفين على حساب الوحدة المنتجة التابعين لإدارة التوجيه المالي والإداري بكل إدارة تعليمية بالآتي:

_ مراجعة دراسات الجدوى ماليا واعتمادها.
_ اتخاذ ما يلزم نحو صرف أرباح مشروعات المدرسة المنتجة لمستحقيها من طلاب ومعلمين بالمدارس.
حرصا على استمرارية تنفيذ مشروعات المدرسة المنتجة.
_ حصر نسبة (٢٠%) التي تم توريدها من كافة المدارس التابعة للإدارة التعليمية وتحديد نسبة (10%) الخاصة بالإدارة التعليمية، ونسبة (5%) الخاصة بالمديرية، ونسبة (5%) الخاصة بالوزارة على الحساب رقم (٩٤٥٠٨٧٤٩٢٦) بحد أقصى منتصف مايو من كل عام.
_اتخاذ ما يلزم نحو استخدام نسبة احتياطي المدرسة المنتجة بالإدارة التعليمية في تمويل مشروعات المدرسة المنتجة للمدارس التابعة للإدارة وترد.

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الإدارة المركزية الحساب الموحد التربية والتعليم والتعليم الخطة السنوية المديريات التعليمية المستويات الإدارية

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