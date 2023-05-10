الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة الثالثة

محطة مياه كفر الخضرة المرشحة تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M"

فريق شركة مياه الشرب
فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

حصلت محطة مياه كفر الخضرة المرشحة على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M للمرة الثالثة، ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي، وتنفيذًا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة.

وأشار الدكتور المهندس، محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنوفية إلى أن حصول محطة مياه كفر الخضرة المرشحة على تجديد شهادة TSM جاء عقب مراجعة شاملة ودقيقة لكافة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات و اتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، بالإضافة إلى معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر، يعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأكد نجيب على أن الشركة لديها خطة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحى وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة في إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، كما أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى، بالشركة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، والتى تساهم فى الحفاظ على الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوي.

وتوجه بالشكر لجميع العاملين بمنظومة الإدارة الفنية المستدامة بالشركة مثمنًا جهودهم المستمرة و جهود العاملين بمحطة مياه كفر الخضرة المرشحة من أجل الارتقاء بكفاءة العمل داخل المحطة. 

ؤشرات الأداء اصم الجزار استثمارات الإدارة الفنية المستدامة استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة

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