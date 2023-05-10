مقترح بمشاركة بطل الدوري ووصيفه والفائز بكأس مصر والرابطة بالسوبر الجديد

قدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات، عدة مقترحات بشأن كيفية اختيار الأندية الأربعة المشاركة في السوبر، بعد الاستقرار على إقامة السوبر بنظامه الجديد.

ومن ضمن المقترحات اختيار بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر والحاصل على كأس الرابطة.

وكان اتحاد الكرة قد اتفق مع رابطة الأندية على إقامة السوبر المصري من 4 فرق تلعب 4 مباريات مباراتين للدور قبل النهائي والنهائي ومباراة لتحديد المركز الثالث والرابع.

ومن المقرر أن يقام السوبر المصري المقبل بالإمارات وفقا للاتفاق الذي تم بين اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي على هامش السوبر المصري الذي أقيم يوم الجمعة بأبوظبي لمدة 5 سنوات، على أن يتم العقود خلال الفترة المقبلة.

وحصل النادي الأهلي على بطولة السوبر بعد الفوز على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء، أحرزه علي معلول لاعب الأهلي من ضربة جزاء في الشوط الإضافي الأول.

وشارك بيراميدز في السوبر بدلا من الزمالك الذى اعتذر عن المشاركة في المباراة بسبب قرار لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي بتجميد عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي لحين معرفة نتيجة الطعن الذى قدمه الأهلي أمام محكمة القضاء الإداري لعدم قانونية لجنة الانضباط.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف كهربا 12 مباراة بناء على الشكوى التي قدمها الزمالك ضد اللاعب بسبب هجومه على الزمالك بعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.