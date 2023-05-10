الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص في حادث تصادم سيارة بمدينة كوم أشيم الصناعية بالفيوم

تصادم سيارة
تصادم سيارة

أُصيب منذ قليل شخص في العقد الرابع من العمر بكسور وكدمات إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" بسيارة ملاكي بمدخل المنطقة 15 ج مدخل المطار بمدينة كوم أشيم الصناعية بالفيوم.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث تصادم سيارة "تريلا " نقل ثقيل بسيارة ملاكي عند المنطقة "15" بمدينة كوم أشيم الصناعية وإصابة قائد السيارة الملاكي.

جرى نقل المصاب بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزية لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.


جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما حرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة شخص تصادم سيارة تريلا مدينة كوم أشيم الفيوم

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