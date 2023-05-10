"القوى العاملة" بالإسكندرية: توفير 27 فرصة عمل للشباب برواتب مجزية

قال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية محمد كمال، إنه جرى توفير 27 فرصة عمل للشباب بشركة (ألوان للتريكو) من حديثي التخرج ومن حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي، مع رواتب مجزية.



وأضاف كمال - في تقريره لوزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.



وأوضح أنه تم توفير فرص العمل للشباب بالتعاون مع الشركة بواقع 5 عمال نسيج، و6 عمال تجهيز، و2 عامل خدمات، و7 عمال صباغة، و3 عمال فحص، و4 عمال مخازن للشباب الذكور خبرة وبدون خبرة من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، في التخصصات والمهن المشار إليها.



وتابع أنه يمكن للشباب الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية أو من خلال مكتب تشغيل برج العرب، مؤكدا استمرار جهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتي تساهد في الحد من نسب البطالة وتوفير حياة كريمة لهم.



وعلى صعيد آخر، قال مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد أحمد حسين طليب، إنه تم تنظيم دورات تدريبية على مهن التفصيل والخياطة للفتيات، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات والتركيبات للشباب من الذكور بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة.



وأضاف طليب، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



وأوضح أن مبادرة “حياة كريمة” و"مهنتك مستقبلك" والذي تنفذها الوزارة داخل القرى الأكثر احتياجًا تسعى من خلالها إلى توفير تدريب مهني مجاني للشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة؛ لتأهيلهم على تلك المهن نظريًا وعمليًا، ويحصل المتدربون في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تساعدهم في الحصول على فرصة عمل لائقة بعد انتهاء فترات التدريب.

