الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار البامية

الفواكه والخضروات
الفواكه والخضروات

تساءل الكثير من الجمهور في الشارع المصري عن سبب ارتفاع سعر البامية، وعن الفواكه والخضروات بشكل عام.

وكشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين عن السر وراء ارتفاع سعر الفاكهة والخضروات وهو ارتفاع سعر السولار خلال الأيام القليلة الماضية بجانب التغييرات الجوية التي تحدث في أغلب محافظات مصر من بينها انخفاض درجات الحرارة.

وتابع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة لـ "الدستور" قائلًا: "السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر البامية الذي تجاوز الـ ٤٠ جنيهًا هو محدودية المساحات المزروعة حاليًا بسبب انخفاض درجات الحرارة المستمرة حتي وقتنا هذا، إلا أنه من المتوقع أن يعود سعرها للانخفاض مرة أخرى في نهاية شهر مايو الجاري بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تبدأ من اليوم ودخولنا في فصل الصيف بشكل قوي".

وبعث حسين أبو صدام برسالة للناس لكي تطمئن وهي أن الأسعار من المتوقع  لها أن تنخفض بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لأن هذا يساعد على زيادة معدل الإنتاج وبالتالي يزيد المعروض، ويتوافر بشكل كبير وكل هذا يساهم في انخفاض درجات الحرارة.

 

يجدر الإشارة إلى أنه عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

وسعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 17 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والبامية ٤٠ جنيهًا.

إرتفاع سعر السولار ارتفاع درجات الحرارة الأيام القليلة الماضية التغييرات الجوية الخضروات والفواكه الفاكهة والخضروات الفواكه والخضروات

الأكثر قراءة

إدراج أبوتريكة والقرضاوى و1526 متهمًا على قوائم الإرهاب (مستند)

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

شاب من الغربية يضرب المثل في الأمانة.. ويؤكد: "أمي ربتني على حسن الخلق"

القبض على المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور

أمين "حماة وطن" بالغربية: الرئيس يسير علي الطريق الصحيح.. ودعم الإنتاج واجب

بعد الإعفاء الجمركى.. “التموين” تعلن قيمة رسوم “ذهب القادمين من الخارج”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة