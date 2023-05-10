نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار البامية

تساءل الكثير من الجمهور في الشارع المصري عن سبب ارتفاع سعر البامية، وعن الفواكه والخضروات بشكل عام.

وكشف حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين عن السر وراء ارتفاع سعر الفاكهة والخضروات وهو ارتفاع سعر السولار خلال الأيام القليلة الماضية بجانب التغييرات الجوية التي تحدث في أغلب محافظات مصر من بينها انخفاض درجات الحرارة.

وتابع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة لـ "الدستور" قائلًا: "السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر البامية الذي تجاوز الـ ٤٠ جنيهًا هو محدودية المساحات المزروعة حاليًا بسبب انخفاض درجات الحرارة المستمرة حتي وقتنا هذا، إلا أنه من المتوقع أن يعود سعرها للانخفاض مرة أخرى في نهاية شهر مايو الجاري بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تبدأ من اليوم ودخولنا في فصل الصيف بشكل قوي".

وبعث حسين أبو صدام برسالة للناس لكي تطمئن وهي أن الأسعار من المتوقع لها أن تنخفض بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لأن هذا يساعد على زيادة معدل الإنتاج وبالتالي يزيد المعروض، ويتوافر بشكل كبير وكل هذا يساهم في انخفاض درجات الحرارة.

يجدر الإشارة إلى أنه عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

وسعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 17 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والبامية ٤٠ جنيهًا.