غلق مطلع كوبرى متحف الحضارة من 10 مايو ولمدة شهر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، الخدمات المرورية بالتزامن مع الغلق الكلي لمطلع كوبري متحف الحضارة أعلى كوبري التونسي (محور الأوتوستراد) للقادم من أسفل الطريق الدائري تجاه شارع الفسطاط، بكوبري متحف الحضارة بمحور ياسر رزق.

جاء ذلك بالتزامن مع غلق مطلع كوبري متحف الحضارة، فإنَّه يتوجب على القادم من أسفل الطريق الدائري تجاه شارع الفسطاط استكمال السير أعلى كوبرى التونسي فالدوران والعودة من أسفل كوبري الأباجية فمطلع كوبري الحضارة تجاه شارع الفسطاط.

وتكون أعمال غلق مطلع كوبري متحف الحضارة اعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 ولمدة شهر.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.