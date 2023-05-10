الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: "الزيارات الدولية التضامنية والمؤيدة لشعبنا هي في غاية الاهمية"

المطران عطالله حنا
المطران عطالله حنا

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم الأربعاء، خلال استقباله وفدا من فرنسا، إن الزيارات الدولية التضامنية والمؤيدة لشعبنا في غاية الاهمية كي تتعرفوا عن كثب على معاناة هذا الشعب وما يتعرض له من مظالم ولكي تنقلوا الصورة الحقيقية لما يحدث عندنا الى شعوبكم.

وأضاف “عطا الله" أن هنالك جرائم بحق الانسانية ترتكب في فلسطين وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم مروعة لا يمكن وصفها بالكلمات ، ولذلك فإننا نتمنى منكم ان تكونوا صوتا صارخا بإسم المظلومين والمتألمين والمعذبين.

وتابع رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: “كونوا صوتا لمن لا صوت له وكونوا عونا لمن هم بحاجة للعون وما نريده كفلسطينيين هي ان تصل الصورة الحقيقية لما يحدث عندنا الى سائر شعوب العالم”.

وأشار المطران عطا الله حنا، إلى أنه في مثل هذا اليوم وقبل عام اغتيلت الإعلامية شيرين أبو عاقلة ومنذ ذلك التاريخ نحمل شعارالعدالة لشيرين، وما يحدث في الواقع هو ان العدالة مغيبة ليس فقط بحق اختنا الشهيدة شيرين بل بحق كل ابناء شعبنا وخاصة اولئك الذين يقتلون بدم بارد ويتم اغتيالهم على مرأى ومسمع العالم .

وأضاف: “في كل يوم عندنا شهيد واكثر من شهيد وفي كل يوم عنا اغلاقات واقتحامات ناهيك عن الاسوار العنصرية والقدس التي تتعرض لهجمة غير مسبوقة للنيل من مقدساتها وهويتها وابناء شعبها”.

وقدم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، في ختام كلمته، للوفد تقريرًا تفصيليًا عن أحوال مدينة القدس.

اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اغتياله الأرثوذكس الإعلامية شيرين الأسئلة والاستفسارات التضامنية المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس حق الإنسانية رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

الأكثر قراءة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

مصر تدعو لوقف عاجل لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

بعد إطلاقه صواريخ.. لماذا تأخر الجهاد الإسلامى فى الرد على الاغتيالات؟

جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء لغزة