المطران عطا الله حنا: "الزيارات الدولية التضامنية والمؤيدة لشعبنا هي في غاية الاهمية"

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم الأربعاء، خلال استقباله وفدا من فرنسا، إن الزيارات الدولية التضامنية والمؤيدة لشعبنا في غاية الاهمية كي تتعرفوا عن كثب على معاناة هذا الشعب وما يتعرض له من مظالم ولكي تنقلوا الصورة الحقيقية لما يحدث عندنا الى شعوبكم.

وأضاف “عطا الله" أن هنالك جرائم بحق الانسانية ترتكب في فلسطين وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم مروعة لا يمكن وصفها بالكلمات ، ولذلك فإننا نتمنى منكم ان تكونوا صوتا صارخا بإسم المظلومين والمتألمين والمعذبين.

وتابع رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: “كونوا صوتا لمن لا صوت له وكونوا عونا لمن هم بحاجة للعون وما نريده كفلسطينيين هي ان تصل الصورة الحقيقية لما يحدث عندنا الى سائر شعوب العالم”.

وأشار المطران عطا الله حنا، إلى أنه في مثل هذا اليوم وقبل عام اغتيلت الإعلامية شيرين أبو عاقلة ومنذ ذلك التاريخ نحمل شعارالعدالة لشيرين، وما يحدث في الواقع هو ان العدالة مغيبة ليس فقط بحق اختنا الشهيدة شيرين بل بحق كل ابناء شعبنا وخاصة اولئك الذين يقتلون بدم بارد ويتم اغتيالهم على مرأى ومسمع العالم .

وأضاف: “في كل يوم عندنا شهيد واكثر من شهيد وفي كل يوم عنا اغلاقات واقتحامات ناهيك عن الاسوار العنصرية والقدس التي تتعرض لهجمة غير مسبوقة للنيل من مقدساتها وهويتها وابناء شعبها”.

وقدم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، في ختام كلمته، للوفد تقريرًا تفصيليًا عن أحوال مدينة القدس.