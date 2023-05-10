ضبط 8 قضايا تهريب معادن نفيسة وتزوير مستندات عبر المنافذ

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على جميع المنافذ، للتصدى لكل محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، 5 قضايا تهريب معادن نفيسة وأقراص مخدرة و44 قضية في مجال الأمن العام، و2207 مخالفات مرورية وتنفيذ 253 حكامًا قضائيًا، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.