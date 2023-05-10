الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف استقبل روّاد السوشيال قرار «ميسي» بالانتقال إلى الهلال السعودى؟

ميسي
ميسي

تداوّل عدد من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر موافقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الانتقال إلى نادي الهلال السعودي بدءً من الموسم المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصدر مشارك في عملية المفاوضات.

واستقبل الروّاد الخبر بشكل كوميدي، خاصًة محبي اللاعب العالمي ليونيل ميسي، وكتبوا كثير من التعليقات، واهتموا بخبر الانتقال ليتصدر محرك البحث الإلكتروني عبر "جوجل".

وترصد "الدستور" أبرز تعليقات الجمهور والمواطنين بشأن خبر موافقة النجم الأرجنتيني على الانتقال للهلال السعودي.

وعلّق حساب حمل اسم خالد الحسيني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: " على بركة الله يمكن نسمح في الدوري الإنجليزي و الإسباني والفرنسي ... ونتابع الدوري السعودي"، وكتب ناظم فؤاد قائلًا: "ميسي في الهلال رائع تجربة فريدة من نوعها".

وعلّق عبد الله عامر مستخدم موقع "فيسبوك" على خبر موافقة ميسي على الانتقال للهلال السعودي: "رسمياً كريستيانو ثاني افضل لاعب في أسيا بعد قدوم الاسطورة ميسي".

وتنبأ هلال علي حسين من محبي اللاعب الارجنتيني فوز فريق الهلال بشكل مستمر بعد انتقال ميسي، قائلًا: "بالتوفيق يا اسطوره قريبا الهلال اول على العالم بوجود البطل"، وكتب مؤنس المصري من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: " قرار تاريخي ونصر عظيم لنا الفخر وللعزة بإنضمام الاسطورة الكروية الى منطقتنا العربية وخصوصا نادي الهلال وما يخالف طال عمرك".

ليونيل ميسي

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن ميسي، سيلعب الموسم المقبل في السعودية بقميص الهلال بموجب صفقة "استثنائية وضخمة".

في وقت سابق، أكدت تقارير إعلامية إسبانية، حصول نادي الهلال السعودي على موافقة من نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان للانتقال لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح برنامج "El Chringuito" الإسباني الشهير، أن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، وسيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة سينضمان إلى الهلال هذا الصيف.

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