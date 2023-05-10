الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"تحت تهديد السلاح".. حبس عاطل سرق "توك توك" من صاحبه بحدائق القبة

حبس
حبس

قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة توك توك من صاحبه بالإكراه بحدائق القبة، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق  بنيابة حدائق القبة، بارتكابه واقعة سرقة مركبة توك توك من صاحبه تحت تهديد السلاح الأبيض بهدف بيعه والتربح منه.

تعود تفاصيل  الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق القبة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كرها عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهم سرقة عاطل

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