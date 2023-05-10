الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة

إطلاق صواريخ من غزة
إطلاق صواريخ من غزة

دوت صافرات الإنذار، منذ قليل، في عدة مستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة المحاصر.

وسُمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات سديروت، نيرعام، إيفيم، والمنطقة الصناعية بمستوطنة عسقلان، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وتجددت الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة المحاصر، اليوم الأربعاء، في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية «السهم الواقي»، التي بدأت فجر أمس، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم عناصر من حركة الجهاد الإسلامي داخل مدينة «خان يونس» في غزة، بدعوى استعدادهم لإطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

سديروت غزة قطاع غزة الجهاد الإسلامي مستوطنات إسرائيلية

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