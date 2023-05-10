المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز جزيرة شندويل.



وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.



وتعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع وترويج بضاعته على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.