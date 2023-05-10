الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي قنا يستعدون لتشييع جثمان النائب محمود بكري (صور)

عزاء محمود بكري
عزاء محمود بكري

يستعد المئات من أهالي محافظة قنا، عصر اليوم الأربعاء، لتشييع جثمان النائب والكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي صباح اليوم، إثر وعكة صحية استمرت قرابة 70 يومًا.

وحضر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على رأس المنتظرين لوصول جثمان شقيقه الدكتور محمود بكري، وذلك بقرية المعنا التابعة لمركز ومدينة قنا، إلى جانب المئات من أهالي محافظة قنا.

ويستعد المئات من أهالي محافظة قنا لتشييع الجثمان من مسجد القرية إلى المقابر ودفنه بناء على وصيته ببلدته مسقط رأسه هو وشقيقه الكاتب الصحفى مصطفى بكري.

الاولى الدكتور محمود الخدمات الساعات القليلة الماضية الساعات الأولى من صباح اليوم الساعات الاولي

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