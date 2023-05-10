الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

58 رحلة بالون تحلق بـ1580 سائحًا فى سماء الأقصر

رحلات البالون
رحلات البالون

عاودت رحلات البالون الطائر تحليقها في سماء الأقصر صباح اليوم الأربعاء، بعد الإلغاء وتوقف لمدة أربعة أيام لسرعة الرياح، وشهد أرض مطار البالون الطائر في البر الغربي تحليق 58 رحلة على متنها 1580 سائحا من مختلف الجنسيات العالمية.

وقال أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني باستئناف الرحلات.
 وأوضح عبود أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار.

وأشار إلى أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.

وأكد أن الرحلات تسهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم في السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

 

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