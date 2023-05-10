الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مالك ثلاجة لحوم مجمدة فاسدة في الموسكي

لحوم مجمدة فاسدة
لحوم مجمدة فاسدة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس مالك ثلاجة مجمدات 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر فى منطقة الموسكي.

كانت نجحت الجهود في ضبط مالك ثلاجة مجمدات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الموسكى، لتجميعه بداخلها كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ثلاجة مجمدات قسم شرطة الموسكى مجهولة المصدر اللحوم التحقيقات النيابة العامة

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