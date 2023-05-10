حبس مالك ثلاجة لحوم مجمدة فاسدة في الموسكي

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس مالك ثلاجة مجمدات 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر فى منطقة الموسكي.



كانت نجحت الجهود في ضبط مالك ثلاجة مجمدات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الموسكى، لتجميعه بداخلها كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.