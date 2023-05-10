الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تبحث مع جامعة أسيوط التعاون في مجال التدريب المهني

القوى العاملة
القوى العاملة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، زيارة لجامعة أسيوط، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمديرية في مجالي التدريب المهني والتطوير والشراكة المجتمعية، وكذلك تسخير الإمكانيات التي يمتلكها الطرفين من أجل خدمة شباب الخريجين والطلاب وتدريبهم على تلك المهن المطلوبة وإتاحة إمكانات الكليات العملية العريقة داخل الجامعة فى الإشراف على قياس مستوى المهارة للشباب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ببحث آليات جديدة وأساليب فاعلة لتأهيل خريجين يستطيعوا تلبية احتياجات سوق العمل فضلاً عن إصقالهم بمهارات تتماشى مع تلك الاحتياجات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للشباب من الجنسين.

وأوضح علي سيد، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط اليوم الأربعاء، تنظيم زيارة إلى الجامعة، استقبله خلالها الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ ذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمديرية في مجالي التدريب المهني والتطوير وإتاحة إمكانات الكليات العملية داخل الجامعة في الإشراف على قياس مستوى المهارة للشباب، فضلاً عن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس للشراكة في العملية التدريبية بالقوى العاملة، وكذلك عقد ملتقيات التوظيف التي يتم تنظيمها بالشراكة داخل الجامعة وملتقيات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم مناقشة إعداد بروتوكول تعاون بين الطرفين في مجال التدريب المهني للشباب من الجنسين بالمحافظة والذي تقدمه المديرية مجانًا لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة سواء من الحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل، وذلك لتدريبهم وإصقال مهارات على المهارات التي يحتاجها سوق العمل.

حضر اللقاء الدكتور عبدالرحمن حيدر، المشرف العام على وحدة نقل التكنولوجيا بالجامعة، والدكتور حمدى زيدان أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة ومدير الوحدة.

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