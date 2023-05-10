قطع المياه 8 ساعات عن 13 منطقة بالجيزة الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة عن قفل المياه على خط المياه قطر ۸۰۰ مم بطريق “مصر-إسكندرية” الصحراوي الكيلو ۱۰.٥، لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر ٢٠٠ مم المشار، ضمن خطة أعمال مشروع المونوريل، وتعارض خط المياه قطر ٤٠٠ مم المار داخل منطقة الأمن المركزي مع القواعد الإنشائية للمونوريل، الأمر الذي يتطلب تغيير مسار الخط بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر ۲۰۰ مم لمباني حكومية.

ونوهت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة ٨ ساعات من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل إلى الساعة السادسة صباح السبت لتنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه.

وتاعبت بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي أبورواش - بنى مجدول - كرداسة - الكيلو ٢٦ طريق “مصر-إسكندرية” الصحراوى حتى الكيلو ۲۸ الكيماويات الوسيطة) - معسكر الأمن المركزي بالكامل - مديرية أمن الجيزة - كومبوندات (إنارج - نيوجيزة - ماونت فيو - جوسيس - ويست هيلز - المستقبل - السولية).

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحويلات والمد للخطوط وفقا للجدول الزمني المحدد لها لإعادة ضخ المياه في صورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة.

وأكدت توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵ لتلبية الاحتياجات فورا.