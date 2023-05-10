"التموين": استلام 1.7 مليون طن قمح عبر 420 نقطة تجميع منذ بدء الحصاد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو مليون و700 ألف عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي حتى اليوم الأربعاء.

ووجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وقال وزير التموين إن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين والجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة؛ لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار الوزير إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وبدأت مديريات التموين على مستوى الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل إردب قمح مورد من المزارعين على مستوى الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها.

وشمل التوجيه أيضًا صرف 30 كيلوجرام نخالة خشنة شهريًا على كل ‏رأس ماشية بناءً على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف ‏بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.‏

وتضمن التوجيه أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ‏ومكان التوريد) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

ويحظر التوجيه الوزاري على التجار وموردي القمح المحلي الاتجار في كميات النخالة المسلمة للمزراعين نيابة عنهم، و‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.

كما نص التوجيه على تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 آلاف جنيه للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72%، وذلك مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة أي مبالغ ماليه تحت أي مسمي.

من جانبه، كشف محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، خلال جولة تفقدية الصوامع ونقاط استلام الاقماح، عن ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي بالمحافظة إلى نحو 25 ألف طن حتى اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه تمت زراعة 170 ألف فدان قمح خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أنه مستهدف توريد من 200 إلى 220 ألف طن قمح بنهاية الموسم.

وأكد إسماعيل أن جميع الأقماح المستلمة جديدة ولا توجد كميات مخزنة من العام الماضي، موضحًا أن التوريد اليومي ارتفع إلى ما يقرب من 3 آلاف طن، عبر 25 نقطة تجميع واستلام بسعة تخزينية إجمالية 200 ألف طن.

وأشار إلى أن نقاط تجميع واستلام الأقماح تضم صومعة بسعة 60 ألف طن تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعة أخرى بسعة 30 ألف طن تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى.

وأوضح إسماعيل أن هناك 16 شونة ومركز تجميع و7 هناجر وبناكر تابعة للبنك الزراعي، منها على سبيل المثال وليس الحصر ديروط وبيشاو وصنب والقوصية وبني قرة والرميح ونزلة بني عبدلله وبني حسين والبداير وساحل سليم وعرب مطير.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة أسيوط إنه مستهدف استلام 70 ألف طن قمح من مشروع شرق العوينات خلال موسم التوريد الحالي، مشيرا إلي أنه تم تجهيز أماكن لاستقبال تلك الكميات.

وأوضح إسماعيل أن لجنة برامج القمح تتولي نقل الكميات التي تزيد عن الطاقات التخزينية بمحافظة أسيوط الي محافظة المنيا والتي لديها سعات تخزينية أكبر.

وأشار اسماعيل إلي أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بإنشاء صومعة جديدة بطاقة تخزينية 90 ألف طن بعدد 18 خلية في الظهير الصحراوي لمحافظة أسيوط وجار بدء تنفيذها قريباً.

وأوضح إسماعيل أن تلك الصومعة ستتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وستعمل على استيعاب كميات القمح التي تنتجها المحافظة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى.

وقال إن المديرية تقوم بتشديد الإجراءات الخاصة بمنع تداول القمح المحلي خارج مظلة وزارة التموين ونقل المحصول من محافظة إلى أخرى دون إبلاغ المديرية مشيرا إلي أنه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن.

ولفت إلي أن المزارع أصبح لديه وعي ويقوم بتوريد كميات القمح المزروعة خلال الموسم الجاري، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى حدود المستويات العالمية بجانب منع استخدام محصول القمح المحلي كعلف أو طحنه بمطاحن القطاع الخاص في أسيوط والتي تصل إلي 16 مطحنا.

وأشار إلي أن مديرية التموين بأسيوط بدأت في تسليم المزارعين حصص النخالة عن الكميات التي يتم توريدها وفقاً للقرار الوزاري.

من جهته قال المهندس عثمان أحمد رئيس قطاع مطاحن أسيوط بشركة مطاحن مصر الوسطى أنه تم استلام 5400 طن قمح محلي من المزارعين بالمطحن، وذلك منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أحمد أن الشركة يتبعها مطحنان في أسيوط قدرتهما الإنتاجية اليومية 403 أطنان يوميًا، تنقسم إلى مطحن السلندرات الألماني بقدرة طحن يومي 231 طنًا، ومطحن بوهلر 171 طنًا يوميًا.

وتابع رئيس قطاع مطاحن أسيوط بشركة مطاحن مصر الوسطى أنه بالإضافة إلى ذلك توجد صومعة تتبع الشركة في المحافظة بقدرة تخزينية 30 ألف طن، مشيرًا إلي أنه يتم توفير الدقيق المدعم للمخابز البلدية المدعمة بهدف إنتاج الخبز البلدي للمواطنين.

من جانبه قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك ارتياحا لدى المزارعين بعد ارتفاع سعر توريد إردب القمح إلى 1500 جنيه، فضلاً عن قرار وزير التموين الخاص بصرف 10 كيلوجرامات (‏نخالة خشنة – خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة.

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