الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: مصر استثمرت في البشر مثلما استثمرت في الحجر

الدكتور محمد البهواشي،
الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي

قال الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن مصر اتخذت نهجًا إصلاحيًا في آخر 8 سنوات الماضية من أجل تغيير شكل وهيكل الاقتصاد المصري، وكان من ضمن التغيرات الحادثة هي مراعاة المواطن الأقل دخلا، إذ شملته الدولة بالعديد من الحزم منها مظلة الإعفاءات الضريبية.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن الدولة وضعت حزم عن طريق زيادة حافز الدعم العائلي وزيادة الأعباء الضريبية التي تخصم من الوعاء الضريبي نتيجة خروج هذه الفئة من الوعاء الضريبي، وهناك مليارات الجنيهات خرجت من الحصيلة الضريبية، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مصر استثمرت في البشر مثلما استثمرت في الحجر، إذ أنها لم تغفل البشر، وأعطت المواطن أولوية في ظل الظروف العالمية الاقتصادية.

خبير اقتصادي:هيكل الاقتصاد المصري تغير خلال السنوات الماضية

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات كون الأمور صعبة على العالم بأكمله، لافتًا إلى أن الحكومة مازالت ترسم خطوط حمائية بزيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية والنهوض بالخدمات المقدمة من خلال المشروعات القومية التي تخدم المواطن، موضحًا أنه تم مراعاة الجانب الإنساني والأجيال القادمة في مسألة التنمية المستدامة في المشروعات المقامة.

 

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