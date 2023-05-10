الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تطلق البرنامج الصيفي للطفل.. 14 مايو

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق البرنامج الصيفي للطفل لهذا العام بداية من 14 مايو 2023 م، ولمدة 3 أشهر (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

وقررت الوزارة توسيع دائرة المساجد التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى (20) ألف مسجد بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج. 
آليات التسجيل: 
1- التسجيل المباشر من خلال أقرب مسجد يتم الإعلان عنه على موقعنا. 
2- التسجيل إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZV3g6zH9jRz7eTLuVZkqBBPR1pJiKGl5cqu3zQjs4zVibtA/viewform?usp=sf_link


كما أعلنت الوزارة عن أماكن المساجد التي سينعقد بها النشاط بخمس محافظات كمجموعة رابعة، وهي: (القاهرة – الشرقية – الإسماعيلية – جنوب سيناء – أسوان) ، وسيتم الإعلان عن باقي المحافظات تباعًا.

  وذلك على النحو التالي:
للاطلاع على المساجد اضغط على الرابط التالي
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/05/سجل-طفلك-المجموعة-الرابعة.pdf

وزارة الأوقاف البرنامج الصيفي صلاة الظهر عقب صلاة الظهر البرنامج الصيفي للطفل

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