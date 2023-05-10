الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي سيوة.. 15 مايو

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مركز ومدينة سيوة تستقبل في الفترة من 15 وحتى 19 مايو  الجاري قافلة طبية وجراحية مجانية بالتعاون مع المنطقة الغربية، وبمشاركة مجلس الشيوخ والعائلات المصرية والنقابة العامة للأطباء.

وأوضح محافظ مطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية في التخصصات (الجراحة العامة، طب وجراحة العيون، طب وجراحة الأطفال،  طب  جراحة عظام، جراحات نساء وولادة، جراحات  الأنف والأذن) مع صرف الدواء، وعمل النظارات الطبية للمرضى بالمجان، وذلك بالإضافة إلى قافلة بيطرية وتوزيع ملابس ومواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.

وقدم محافظ مطروح الشكر لجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني التي تسير جنبًا إلى جنب بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لجميع المناطق البعيدة والنائية التي تحتاج إلى مزيد الدعم لتوفير حياة كريمة لهم. 

وأكد محافظ مطروح، تقديم الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، مع تذليل أي عقبات بالتنسيق مع مركز ومدينة سيوة ومديرية الصحة بالمحافظة وكل الجهات المعنية والإعلان عن  القافلة بالصفحة الرسمية للمحافظة، وإذاعة مطروح المحلية، ووسائل الإعلام المختلفة  لتعريف المواطنين بها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها  لأهالي سيوة.

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