"التعليم العالي" توضح نظام التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم ومسؤول التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بدءًا من أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه تقديم الطلاب إلى الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة.

وأضاف عطا، أن التقديم للجامعات الخاصة لا يسبقه اختبارات قبول، حيث يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات النوعية فقط بالجامعات، كما تقوم الجامعات الخاصة بتسجيل الطلاب المتقدمين إليها على النظام المركزي التابع لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة يوميًا، مؤكدًا أن الجامعات الخاصة يتم القبول بها لكل الطلاب طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة بالكليات ويتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعًا أسوة بالمتبع في الجامعات الحكومية.

وأكد عطا وفيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، أنه يعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع+5% لاختبار التفكير النقدي)، وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة للعام 2022/2023 لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية كالتالي:

الحد الأدنى للكليات هو كالتالي: "الطب 82٪ - طب الأسنان 80% - العلاج الطبيعي 78% - الصيدلة 74% - الطب البيطري 70% - الهندسة 68% - الحاسبات 62% - التكنولوجيا الحيوية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الإدارة والاقتصاد، العلوم السياسية، الفنون والفنون التطبيقية، الآداب، العلوم السينمائية، الإعلام، التربية، السياحة والفنادق، الحقوق والدراسات القانونية، واللغات والترجمة، الزراعات الصحراوية، العلوم الأساسية، الآثار، الزراعة 55%

وجاء تنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2022/2023 كالتالي:

الطب 79% - طب الأسنان 79% - العلاج الطبيعي 76% - الصيدلة 73% - الهندسة 66% - الحاسبات 61% - التكنولوجيا الحيوية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الإدارة والاقتصاد، العلوم السياسية، الفنون والفنون التطبيقية، الآداب، العلوم السينمائية، الإعلام، التربية، السياحة والفنادق، الحقوق والدراسات القانونية، واللغات والترجمة، الزراعات الصحراوية، العلوم الأساسية، الآثار، الزراعة 55%".