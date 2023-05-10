المؤشر نيكي الياباني يتراجع عن ذروة 16 شهرا وسط عمليات جني أرباح

تراجع المؤشر نيكي الياباني عن ذروة 16 شهرا اليوم الأربعاء فيما يتطلع المستثمرون الحذرون لجني الأرباح قبل بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على المسار الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

كما ألقت نتائج أعمال بعض الشركات بظلال على أدائها إذ قفز سهم ماروي جروب لتشغيل متاجر البيع بالتجزئة 21 بالمئة فيما أغلق سهم ميتسوبيشي موتورز على تراجع 9.83 بالمئة بعد توقعات بانخفاض الأرباح.

وتحول المؤشر الفرعي لشركات الحديد والصلب من كونه القطاع الأفضل أداء في الصباح إلى الأسوأ أداء بعد نتائج ضعيفة من نيبون ستيل.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 0.41 بالمئة عند 29122.18 نقطة، بعدما صعد أمس الثلاثاء واحدا بالمئة لينهي التداولات عند أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني من عام 2022.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فنزل 0.55 بالمئة إلى 2085.91 نقطة. وأغلق أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021.

وأعلنت نحو 300 شركة نتائجها اليوم الأربعاء لترتفع إلى ما يقرب من 500 شركة غدا الخميس قبل أن يصل موسم النتائج إلى ذروته عند أكثر من ألف شركة يوم الجمعة.

وزاد سهم تويوتا موتور 2.5 بالمئة بعد الإعلان عن نتائج مالية إيجابية، إلا أن المكاسب تقلصت إلى 0.78 بالمئة فقط عند الإغلاق.