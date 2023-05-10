الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة فى مخزونات الخام الأمريكية

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات القطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، والتي قد تعطي مؤشرًا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل بشأن أسعار الفائدة.
وانخفض خام برنت 16 سنتًا إلى 77.28 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا إلى 73.51 دولار ليقلص مكاسب الجلسة السابقة.
وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو، فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل، حسبما أفاد معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، وفقًا لمصادر في السوق.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط اليوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، تترقب السوق أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقرر صدورها اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز، إن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وإن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.
وكانت الأسواق تراقب أيضًا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين الجمهوريين، بشأن رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار، خوفًا من تعثر غير مسبوق في السداد إذا لم يتصرف الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع.

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