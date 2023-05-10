الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"أخلاقيات المحاماة والقضاء الإداري" في محاضرتين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى اليوم

معهد محاماة القاهرة
معهد محاماة القاهرة الكبرى

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، الملتحقين بالدورة السادسة من نقابات، “جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ حلوان شبرا الخيمة ـ شمال الجيزة”، وذلك بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

يلقى المحاضرة الأولى الدكتور المأمون جبر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة الأزهر، متناولاً أخلاقيات وأساسيات مهنة المحاماة، والالتزامات الواجبة على المحامي، بينما يلقي المحاضرة الثانية المستشار الدكتور طاهر سعيد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، متحدثًا عن القضاء الإداري.

مواعيد المحاضرات

وكانت الأمانة العامة لنقابة المحامين، أصدرت قرارا بشأن مواعيد محاضرات الدورة السادسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، التي تعقد بالنادي النهري للمحامين في المعادي، وهي كالآتي:

الأحد من كل أسبوع: “شمال القاهرة، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا”، و"جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا".

الأربعاء من كل أسبوع: “جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ حلوان، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا”، و"شبرا الخيمة ـ شمال الجيزة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا".

وتكون مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم، وحقوقه وواجباته، ويتلقى العديد من المحاضرات العملية اللازمة لأداء رسالتهم على أكمل وجه.

معهد محاماة القاهرة الكبرى الجدول العام عبدالحليم علام نقيب المحامين جامعة الأزهر

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