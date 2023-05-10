الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. ختام امتحانات نهاية العام الدراسى لرابعة وخامسة ابتدائى والأول الإعدادى بالقاهرة

طلاب
طلاب

يختتم تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، حاليا داخل اللجان الامتحانية، امتحان مادة الرياضيات في آخر أيام امتحاناتهم.

ويختتم طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحانات بعد أداء مادة العلوم.

وقام عدد من مديري الإدارات التعليمية بعمل جولات ميدانية في ختام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، للتأكد من سير الامتحانات دون عوائق.

2030 التعليم الفنى التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الصف الأول الإعدادي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

الأكثر قراءة

"المصرية للاتصالات" تُعلن نجاح الإنزال الثانى لنظام الكابل البحرى "2Africa"

نائب محافظ مطروح: "لاند سكيب" بمحيط وحدات الطعام المتنقلة لاستقبال الرواد

إنجازات "مشروعك".. 204 آلاف مشروع توفِّر 1.6 مليون فرصة عمل

مساعد وزيرة الهجرة: المركز المصرى الألمانى يعزز فرص الهجرة الآمنة للأسواق الأوروبية

بعد قليل.. استكمال محاكمة 7 أجانب و11 مصرياً في جلب مخدرات لمصر

متحدث الصحة يكشف الأسباب الكاملة لإعلان "الصحة العالمية" انتهاء طوارئ كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى