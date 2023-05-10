اليوم.. ختام امتحانات نهاية العام الدراسى لرابعة وخامسة ابتدائى والأول الإعدادى بالقاهرة

يختتم تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الإعدادي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، حاليا داخل اللجان الامتحانية، امتحان مادة الرياضيات في آخر أيام امتحاناتهم.

ويختتم طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحانات بعد أداء مادة العلوم.

وقام عدد من مديري الإدارات التعليمية بعمل جولات ميدانية في ختام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، للتأكد من سير الامتحانات دون عوائق.