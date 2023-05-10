البورصة تفوز بجائزتين من "The Global Economics"

فازت البورصة بجائزتي اتحاد أسواق المال العربية السنوية عن عام 2022 من قبل مؤسسة The Global Economics، وذلك عن فئة أفضل بورصة عربية من حيث المردود المثقل بأحجام التداول وأفضل بورصة عربية من حيث معدل الدوران.

وقتسلم رامي الدكاني رئيس البورصة الجائزتين في حفل توزيع جوائز اتحاد أسواق المال العربية والذي جرت مراسمه في مسقط - سلطنة عُمان يوم 9 مايو 2023 وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لهذا العام.

وصرح "الدكاني" بأن هاتين الجائزتين تعكسان الأداء القوي للبورصة وقدرتها على تجاوز التحديات التي واجهتها في بدايات العام الماضي، حيث إنه وعلى الرغم من البداية الصعبة لعام 2022 والتي وصلت إلى أقل مستوى للسوق ومؤشره الرئيسي - EGX30 في بداية يوليو، إلّا أن ذلك كان بداية جديدة للسوق على كافة المستويات سواء من ناحية أداء المؤشر أو أحجام وقيم التداولات.

وأضاف رئيس البورصة، أنه تم وضع استراتيجية عمل جديدة وعودة التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، واتخذت إدارة البورصة عدة إجراءات تستهدف عودة الثقة لسوق المال وتصحيح الأوضاع، مما جعل عام 2022 عام الأرقام التاريخية للبورصة.

جدير بالذكر أن مؤشر "EGX30" قد حقق مع نهاية العام 22.2% عائدا سنويا، وحوالي 69% عائدا مقارنة بأقل نقطة للمؤشر في يوليو من نفس العام، ما وضع البورصة في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي.

كما ارتفعت إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي بلغ 1,084 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ البورصة، ما جعلها ثالث أكبر البورصات العربية من حيث قيم التداول حيث بلغت 59 مليار دولار، كما بلغ معدل الدوران في البورصة 152% في عام 2022 لتصبح الأعلى بين البورصات العربية للعام الثاني على التوالي.