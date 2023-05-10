الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طلاب من أجل مصر" يزورون مشروع صرف صحي الهجارسة بسوهاج

زيارة ميدانية
زيارة ميدانية

نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، زيارة ميدانية لعدد 100 طالب وطالبة من طلاب "من أجل مصر" لمشروع صرف صحي الهجارسة.

صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، مضيفًا أن الزيارة تأتي في إطار مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بهدف تعريف كل فئات المجتمع بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة وحجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع بهدف تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن مشروع صرف صحي الهجارسة يضم محطة معالجة صرف صحي والحاصلة على شهادة الجودة العالمية في الإدارة الفنية المستدامة TSM وتبلغ طاقتها التصميمية 2500 متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 240 مليون جنيه، كما يضم المشروع أيضًا شبكات انحدار ومحطتيِّ رفع وخط طرد ومحطة معالجة وغابة شجرية ويخدم قرى الكوامل بحري وأولاد غريب والهجارسة بمركز سوهاج.

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