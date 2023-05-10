"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد تصل إلى 40 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على أغلب الأنحاء بمحافظات جمهورية مصر العربية، وحقيقة تعرض البلاد لموجات حرارة جديدة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "بدأنا اليوم بارتفاع بدرجات الحرارة يتراوح بين الـ3 و4 درجات، عن الأيام الماضية نشعر بها خلال فترات النهار، إذ نتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية".

وأضافت: "هناك زيادة في نسبة سطوع أشعة الشمس، بسبب تعرض البلاد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إذ متوقع أن تصل العظمى اليوم على القاهرة إلى 31 درجة مئوية".

وتوقعت غانم، أن تكون ذروة الارتفاعات بدرجات الحرارة غدًا الخميس، إذ تصل العظمى إلى 32 و33 خلال فترات النهار، لافتة إلى أن محافظات شمال وجنوب الصعيد ستشعر بشكل أكبر بارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل درجات في ساعات النهار إلى 40 درجة مئوية.

وأكدت أن الأجواء اليوم الأربعاء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن هناك تحسنًا بدرجات الحرارة ليلًا اليوم وغدًا، عن الأيام الماضية، وتصل فيها درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية.