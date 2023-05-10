الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"فنون تطبيقية بني سويف" تنظم معرضًا للفوتوغرافيا بعنوان "وراء كل صورة حكاية"

المعرض
المعرض

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، معرضا للصور الفوتوغرافية بقاعة القبة بالكلية بعنوان "وراء كل صورة حكاية"، تحت إشراف  الدكتور محمد ماضي  عميد كلية، وبحضور وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

ضم المعرض حوالي ٥٧٢ صورة فوتوغرافية استعرض الطلاب فيها مهاراتهم في التصوير الفوتوغرافي من حيث تصوير الليل والنهار والتصوير بالعدسات المتنوعة وتوظيف الكادرات المختلفة للخروج بصور فوتوغرافية احترافية، وذلك في إطار الجانب العملي والتطبيقي لمقرر الفوتوغرافيا تحت إشراف الدكتورة شاهندة عاطف أستاذ المقرر والمدرس بقسم الصحافة بكلية الإعلام. 

وأشاد الحضور بالمستوى الرائع للطلاب في التصوير، ومدى حرصهم على تصوير عدد كبير من الموضوعات المعمارية والطبيعية وتصوير الحيوانات والظل والنور والمنتجات للإعلانات، وربط تلك الصور بما يتم تدريسه لهم خلال العام الدراسي.

التصوير الفوتوغرافي بني سويف جامعة بني سويف هيئة التدريس كلية الفنون التطبيقية

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