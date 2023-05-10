الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

29 مايو.. أمسية موسيقية لـ عمر خيرت بالأوبرا

الموسيقار العالمي
الموسيقار العالمي عمر خيرت

قرر الموسيقار العالمي عمر خيرت، إقامة أمسية موسيقية إضافية بالتنسيق مع إدارة الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا يوم الإثنين الموافق 29 مايو الجاري، وذلك نظرا لإقبال الجمهور الغفير، ونفاد تذاكر حفليه خلال دقائق معدودة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء وغدا الخميس 10 و11 مايو، رفقة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا.

أسعار تذاكر حفلات عمر خيرت بالأوبرا

وجرى طرح التذاكر الخاصة بالحفل، على الموقع الرسمي الخاص بالحجز الإلكترونى لدار الأوبرا، إلى جانب شباك التذاكر بالدار، وتنقسم أسعارها إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1260 جنيهًا، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 610 جنيهات.

ومن المقرر أن تبدأ الحفلات الثلاثة فى تمام الثامنة والنصف مساءً، ويعزف خلالهما خيرت، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «إمتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبدالقادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و«100 سنة سينما» وغيرها.

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