الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. عرض "العنكبوت" فى مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا

العنكبوت
العنكبوت

يعرض فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، والمخرج أحمد نادر جلال، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما، تحت شعار "سينما مصرية.. مصرية"، التي تقام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم "العنكبوت"، في تمام الساعة الـ6 مساءً، على أن يكون الحضور للجمهور قبل الموعد بساعة للحصول على تذكرة الفيلم مجانا ومرفق بها الاستفتاء اليومي للأفلام، وتقام بعد العرض ندوة يحضرها صناع الفيلم.

أحداث وتفاصيل فيلم العنكبوت

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" في إطار من الأكشن والإثارة، بالإضافة إلى أنه يحمل جزءا من الطابع الرومانسي، حين يواجه السقا صراعًا مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه- الذي يجسِّد دوره الفنان ظافر العابدين- غير المشروعة، ويتمرد صنَّاع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدي القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم "تاتو" على شكل عنكبوت على رقبته.

أبطال وصناع فيلم العنكبوت

يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت"، عدد كبير من النجوم مع أحمد السقا، هم منى زكى، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، والفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأكرم الشرقاوي، ومحمود غريب، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، وشيكو وشيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوى للسينما المصرية، تستمر حتى 13 مايو الجارى، وذلك في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يوم 20 مايو الجاري، وتضم لجنة تحكيم المهرجان رئيس لجنة التحكيم كاتب السيناريو المخرج السينمائى، إبراهيم الموجي، والكاتبة والناقدة السينمائية أمل الجمل، المخرج السينمائى عادل الأعصر، الكاتبة والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والمخرج السينمائى محمد ياسين، المنتج الفنى السينمائى هشام سليمان، والكاتب والناقد السينمائى وليد سيف.

احمد نادر جلال اليوم الأربعاء دار الأوبرا المصرية فيلم العنكبوت مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا السقا

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