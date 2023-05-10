الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الرادارات الحديثة تلتقط 1240 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رادار
رادار

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها أعلى المحاور والطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1240 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بين تجاوز السرعة المقررة و حزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

شنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1240 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 234 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 42 دراجة نارية مخالفة، 35 مخالفة موقف عشوائي، 83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

إتخاذ الإجراءات القانونية ائدي السيارات إدارة العامة للمرور الهاتف المحمول الترخيص

الأكثر قراءة

يبدأ 18 مايو.. جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى البنوك

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

حظك اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى البنوك المصرية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى