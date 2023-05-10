الرادارات الحديثة تلتقط 1240 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها أعلى المحاور والطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1240 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بين تجاوز السرعة المقررة و حزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

شنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1240 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 234 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 42 دراجة نارية مخالفة، 35 مخالفة موقف عشوائي، 83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.