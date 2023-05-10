الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 85 شخصا باشتباة تسمم داخل مركز التعليم المدنى بقصر النيل

حالة تسمم
حالة تسمم

تجري أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات فى واقعة إصابة 85 شخصا بالتسمم داخل مركز التعليم المدني، بمنطقة الجزيرة بقصر النيل.

 

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حالات تسمم داخل مركز التعليم المدني بمنطقة الجزيرة بقصر النيل.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة 85 شخصا بحالات اشتباة تسمم بعد تناولهم الطعام.

 

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على بقايا الطعام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ كافة الإجراءات إسعاف اصاب آلات الاجهزه إصابة 85 اشتباه تسمم أخل أجهزة الأمنية

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