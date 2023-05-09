الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية: مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف سد النهضة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر تسعى دائمًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يطلق التنمية في إثيوبيا ويحمي الأمن المائي المصري.

وأضاف شكري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، من تشاد على قناة "صدى البلد"، إن المواقف التفاوضية المصرية بشأن سد النهضة الإثيوبي تضع أمامها الأمن المائي المصري والسوداني.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف السد الإثيوبي، في المرحلة الحالية.

وأشار شكري إلى أن مصر ستواصل الحديث مع الشركاء الدوليين في ملف السد الإثيوبي لقدرتهم على التأثير، وفي الوقت ذاته لن تسمح بتعرض شعبها لأي ضرر في ملف السد الإثيوبي.

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