نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن تل أبيب قررت الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر، خلال الأسبوع الماضي، لكنها لم تنفذ ذلك بشكل فوري.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم: "قبل أسبوع، عندما أُطلقت الصواريخ، قررنا الرد على قادة الفصائل، أفهم الرغبة في الرد على الفور لكن بالخدعة نشن الحرب".

وأوضح أن أي تصعيد من جانب الفصائل الفلسطينية سيقابل برد ساحق من جانب إسرائيل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد انتهاء جلسة تقييم أمني تم عقدها مع قادة الجيش الإسرائيلي من المستوى الأمني.

وشن طيران الجيش الإسرائيلي، عملية عسكرية ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، فجر اليوم.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن أن سلاح الجو اغتال 3 قيادات من الجهاد الإسلامي.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية داخل قطاع غزة استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 20 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي.