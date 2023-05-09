الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وكيل "حقوق الإنسان بالنواب": الملف الاقتصادى فى الحوار الوطنى له أهمية كبيرة

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الملف الاقتصادي في الحوار الوطني له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق الاستراتيجية الوطنية في سبتمبر 2021 نتجت عنها إصلاحات سياسية كثيرة وكان منها إلغاء الطوارئ، وتدشين مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من السجون ولجان العفو الرئاسي. 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنّه في عام 2022 تمت الدعوة للحوار الوطني، وهذا الأمر رؤية جيدة جدًا، حتى يسمع صوت الأحزاب في البرلمان وخارجه، كما أن هذا الأمر مفيد جدًا في مد الجسور بين القوى السياسية وسماع الأفكار في جميع الاتجاهات. 

التحديات التي تواجه الاقتصاد

وتابع، أن هناك تحديات واضحة جدًا، فالاقتصاد العالمي مؤثر، بالإضافة إلى التحديات العالمية والإقليمية، وبالتالي كان لا بد من سماع كل الاتجاهات: "المكتسبات الاقتصادية في مصر جيدة، لكن للأسف الشديد ما وصلنا إليه من عجز في الموازنة وخدمات القروض وأقساط القروض استلزم سماع الآراء المختلفة للحصول على رؤى داخل وخارج الصندوق.

لجنة حقوق الانسان مجلس النواب الملف الاقتصادي الحوار الوطنى الاقتصاد الأحزاب البرلمان

مواد متعلقة

دراسة: الملف الاقتصادى يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطنى

فيديو تعريفي عن أبرز القضايا المطروحة على طاولة مناقشات الحوار الوطني

أحمد أبوالعيد: الحوار الوطنى مبادرة عظيمة تثبت أننا فى عصر الحريات (فيديو)

«أمناء الحوار الوطنى»: مواصلة جهود تهيئة انتخابات رئاسية تعددية

الحوار الوطني.. نيفين مسعد مقرر حقوق الإنسان: مناقشة العدالة الجنائية والحبس الاحتياطى أولوية

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف سد النهضة

التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية اللبنانية اليوم الثلاثاء

"حياة كريمة".. شباب يرحبون بالمكتبات المتنقلة بالمحافظات لنشر العلم والتثقيف

مصطفى بكرى يعلن وفاة شقيقه النائب محمود بكرى

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

حامد فارس: مصر تحركت فى إطار دورها الريادى لإيجاد حل سودانى سودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى