الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد شهر مايو 2023

غاز
غاز

يتساءل عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات الغاز المختلفة عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد عن شهر مايو 2023 وذلك لعدم تعرضهم لأي غرامة قد توقع عليهم من جراء التأخر في تسجيل قراءة العداد الغاز لشهر مايو 2023 .

وكشفت شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، عن تلقي قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023 من يوم 1 - 20 من كل شهر، للاستعلام عن الفاتورة و إدخال قراءة العداد فيما حددت الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل التي تم اعتمادها لتسهيل دفع العملاء الفواتير الشهرية.

كما تشهد محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل عمليات سيرش كبيرة عن رابط آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023

وفي هذا التقرير يستعرض “الدستور” للمواطنين والعملاء، رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023، للتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها شركة بتروتريد وكيفية السداد

في البداية يجب على العملاء والمواطنين، التابع لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدي شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط

 

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

 

ثم اتبع الخطوات التالية: اختر تسجيل قراءة العداد، ثم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل، وعقب ذلك تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي"، وإدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها، ثم الضغط على زر الإستعلام، ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2023

وأتاحت الشركة إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response  وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها.

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