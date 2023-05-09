الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يدين الاعتداءات الإسرائيلية على شعب فلسطين

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الاعتداءات السافرة والنكراء التي قام بها المحتل الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن استمرار التصعيد الإسرائيلي والقيام بأعمال انتهاك واقتحام المدن الفلسطينية وإراقة دماء المدنيين من نساء وأطفال وغيرهم وصمة عار في جبين الإنسانية كلها، ووجب علي المجتمع الدولي رفض والتصدي لتلك الأعمال التي الغاشمة.

وأضاف حزب المصريين الأحرار، أن الجانب الإسرائيلي يضرب بكافة القواعد والقوانين الدولية والأحكام والمواثيق عرض الحائط ويزيد حالة التوتر، وما يقوم به من اعتداءات يمثل تقويضًا لجهود الدولة المصرية في إنفاذ التهدئة تمهيدًا لتحريك مسار عملية السلام.

ويدعو الحزب المجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية الاضطلاع بدورها في التصدي والعمل الجاد جنبًا إلى جنب مع الجانب المصري لوقف تلك الأعمال الغاشمة التي تطول الإنسانية، وينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين.

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