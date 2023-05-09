السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بالإتجار في المخدرات برأس سدر

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بمعاقبة 3 تجار مخدرات بالسجن المشدد 10سنوات لكل منهم وغرامة مائتين ألف جنيه لتجارتهم بالمواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون جنايات وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر المستشار شريف أمام احمد والمستشار احمد فاروق الشهبه وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم .

كانت قد وردت معلومات رئيس مباحث راس سدر بقيام المدعون الاستعداد بيع المواد المخدرة على عملائهم واثناء القبض عليهم عثر معهم على 40 طبق ملفوف بلاصق شفاف استرتش يحتوي كل طبق على نبات عشبى الهيدرو المخدر وجوال كبير نبات الحشيش.

واعترف المتهم الثاني اقره بحيازته المواد المخدرة بالاشتراك مع القائد فى مزواله النشاط الاجرامى تخصص فى الاتجار المواد المخدرة بالزعم التشكيل هو شقيقة الأكبر ابراهيم وان وان دورة يقتصر على التغليف وتجهيز تلك المواد المخدرة وأن شقيقة الأكبر وشقيقة الثالث باليبع المواد المخدرة بقصد الاتجار وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى اصدارت حكمها المتقدم.