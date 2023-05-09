الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

على مدار 48 ساعة.. حملات مكبرة لقطاع الامن الاقتصادي بالمحافظات

الأمن الاقتصادي بوزارة
الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية

واصلت الإدارة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة لضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية لضبط كل ما من شأنه الإخلال بالقانون.

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، والإدارة العامة لشرطة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشن حملات مكبرة على مدار 48 ساعة أسفر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وأسفر جهود تلك الإدارت عن ضبط أكثر من 12 ألف قضية زخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الداخلية ضبط كافة المخالفات شرطة النقل والمواصلات قطاع الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية

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