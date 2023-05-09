على مدار 48 ساعة.. حملات مكبرة لقطاع الامن الاقتصادي بالمحافظات

واصلت الإدارة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة لضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية لضبط كل ما من شأنه الإخلال بالقانون.

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، والإدارة العامة لشرطة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشن حملات مكبرة على مدار 48 ساعة أسفر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وأسفر جهود تلك الإدارت عن ضبط أكثر من 12 ألف قضية زخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.