الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض تجهيزات صيدلية المستشفى الميدانى من معبر قسطل

معبر قسطل
معبر قسطل

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا من معبر قسطل، من داخل المستشفى الميداني والإمكانيات المتاحة فيه للعابرين من المعبر.

وقالت ندى نادر، إحدى المتطوعات في الهلال الأحمر، بالمستشفى الميداني على الحدود المصرية السودانية، خلال لقائها مع عوض الغنام، مراسل القناة من معبر قسطل، إنها دكتورة صيدلانية مسئولة منذ بداية الأزمة السودانية عن صيدلية المستشفى الميداني.

أهم الأدوية الموجودة بالمستشفى الميداني

أكدت أن الصيدلية توفر أدوية لأمراض الشائعة مثل السكر والضغط والربو، لتغطية كافة احتياجات الناس لحين عبورهم من المعبر، بالإضافة إلى الحقن والمسكنات والمضادات الحيوية والمحاليل؛ لأن أغلبهم يكون لديه جفاف وأنيميا.

وكشفت أنه يوجد اهتمام بالاطفال من حيث الأدوية والألبان لكل الأعمار والحفاضات واحتياجات السيدات الحوامل كذلك، كما يوجد جهاز سونار وطبيب مختص لطمأنة الحامل على جنينها.

وأشارت إلى أن المستشفى الميداني بها جهاز للربو، وجهاز لرسم القلب، وأنابيب أكسجين، وأسرة للمرضى.

اكسترا نيوز معبر قسطل المستشفى الميداني امكانيات صيدلية المستشفى الميداني

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